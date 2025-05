TEMPO.CO, Kuta Selatan - Festival musik terbesar dan terlama di Indonesia, Soundrenaline, akan kembali menghibur para penikmat musik di Indonesia. Pada 2016, penyelenggaraan Soundrenaline, yang memasuki tahun ke-14, digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Sabtu-Minggu, 3-4 September 2016.



Sederet grup musik Tanah Air akan tampil di Soundrenaline 2016, di antaranya Sheila On 7, Navicula, Jamrud, Andra and the BackBone, Lolot, Efek Rumah Kaca, Seringai, Naif, /rif, NTRL, J-Rocks, Shaggydog, Maliq & D'Essentials, Endang Soekamti, Steven Jam, Barasuara, dan The S.I.G.I.T.



Soundrenaline 2016 juga akan dimeriahkan musikus luar negeri, yaitu Simple Plan, The Temper Trap, dan Bloc Party.



Managing Director KILAU Indonesia Novrian Rustam mengatakan kali ini Soundrenaline menawarkan suasana berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Kami akan menampilkan komunitas kreatif yang membuat konsep tahun ini. Contohnya, satu panggung akan menggunakan desain komunitas kreatif Huru Hara," ucap Novrian saat jumpa pers di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Kamis, 1 September 2016.



Untuk memproduksi merchandise kegiatan ini, panitia melibatkan komunitas kreatif LokalBrand. Grup musik Dialog Dini Hari dan Endah N Rhesa (DDHEAR) juga mengajak para penggemarnya untuk ambil bagian dalam penampilan mereka. "DDHEAR lempar ke fan untuk membuat visual. Itu yang lebih spesial, penonton terlibat," tutur Novrian.



Novrian menjelaskan, keterlibatan komunitas kreatif dalam Soundrenaline tahun ini sesuai dengan tema yang diusung, yakni “Louder than Ever”. Menurut dia, eksplorasi konten serta kolaborasi dari musikus dan komunitas kreatif membawa semangat pemberdayaan industri kreatif.



"Teman-teman (komunitas kreatif) yang kami ajak sudah ditentukan delapan bulan lalu. Mekanismenya juga lewat polling yang dicari sesuai tujuan semangat tema 'Louder than Ever'," ujar bos penyelenggara Soundrenaline itu.



BRAM SETIAWAN