TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Dira Sugandi berkolaborasi dengan orkestra jazz asal Belanda Jazz Orchestra of the Concertgebouw, melakukan tribute untuk penyanyi, penulis lagu dan musisi jazz asal Amerika Serikat Billie Holiday.



"Billie Holiday merupakan musisi yang sangat berpengaruh dalam hidup saya," kata Dira dalam Java Jazz Festival 2017, Jumat, 3 Maret 2017 sebelum menyanyikan salah satu lagu milik Holiday yang dia favoritkan.



Satu persatu foto Billie Holiday ditampilkan di layar sebelah kanan dan kiri panggung. Suara Dira berpadu irama musik dari JOC mengalun indah bersama gambar hitam putih musisi yang dijuluki peraih Best Historical Album di ajang Grammy Awards pada 1979.



Dalam gelaran musik Jazz tersebut, penyanyi kelahiran Bandung yang pernah berduet bersama Jason Mraz dalam JJF 2009 itu mengatakan datang bersama keluarga dan temannya.



"Saya datang bersama anak perempuan saya. Saya lihat dia tidur, mungkin dia lelah," ujar dia dari atas panggung.



Sebelum berkolaborasi dengan Dira, 18 anggota The Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) memainkan empat aransemen musik, termasuk "Giant Steps".



Selain Dira Sugandi, orkestra jazz yang didirikan pada 1996 itu telah berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi jazz ternama di antaranya Chick Corea, Branford Marsalis, McCoy Tyner, Lew Tabackin, James Carter, Richard Galliano.



"Selama sama menyanyi jalannya tidak mulus, ada waktu saya merasa ingin berhenti menyanyi, tapi ada hal yang membuat saya ingin terus bernyanyi. Salah satunya adalah kalian malam hari ini," ujar Dira.



"Saya ingin mendedikasikan lagu ini untuk kalian," tambah Dira sambil menyanyikan lagu "Body and Soul".



Dira Sugandi kemudian menutup penampilannya bersama Jazz Orchestra of the Concertgebouw dengan "God Bless The Child".



ANTARA