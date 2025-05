TEMPO.CO, Jakarta - Lazimnya Directioners--penggemar berat One Direction--adalah perempuan berusia remaja. Sebab, One Direction adalah sebuah boyband yang terdiri atas lima laki-laki tampan.



Namun, dalam konser di Gelora Bung Karno, yang hadir tak melulu perempuan. Ada beberapa kaum Adam yang terlihat hadir di antara barisan antrean. Bahkan, ada beberapa yang sampai mencari calo demi bisa menonton artis asal Inggris itu.



Jerry, 16 tahun, pelajar, misalnya rela merogoh kocek dalam demi menonton One Direction. "Aku ngefan banget sama mereka. Cakep dan musiknya bikin semangat," ujar dia agak kenes. Seorang teman di sampingnya berteriak, "Dia ngefan berat sama Zayn Malik, tuh." Sontak ia tersenyum tersipu-sipu membenarkan hal itu.



Agustinus Candra, 25 tahun, memiliki alasan berbeda. Ia menemani pacarnya menonton One Direction untuk mencegah hal yang tak diinginkan. "Di dalam itu nanti terbayang ramainya seperti apa. Pacar saya mudah pingsan. Jadi untuk berjaga-jaga, lebih baik saya ikut," kata dia.



Motif berbeda diungkapkan Muhamad Dennyndra dan Artha. Keduanya dari satu band yang sama, berusia 17 tahun. "Kami suka musiknya, bukan tampangnya atau orangnya. Kami bukan fanboy seperti itu," kata Dennyndra. Dia dan Artha rela hujan-hujanan mencari calo yang tepat demi tiket masuk. Dennyndra mengatakan musik One Direction dapat menginspirasi mereka dalam berkarya.



Boyband asal Inggris, One Direction, menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2015. Konser dimulai pada pukul 20.00 WIB. Konser ini sendiri merupakan rangkaian dari tur bertajuk "On The Road Again".



Sebelumnya, One Direction tampil di Manila pada 21 dan 22 Maret. Setelah Indonesia, boyband yang nanti konser tanpa Zayn Malik ini akan menggelar konser di Cardiff pada Juni dan di London pada September 2015. Zayn dikabarkan tak bisa mengikuti konser ini lantaran sedang menghadapi masalah pribadi dengan tunangannya.



DINI PRAMITA