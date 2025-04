DJ Alan Walker Sukses Menggoyang Panggung Musik Invasion 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Disc jockey (DJ) Alan Walker sukses menggebrak panggung Invasion 2017 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 22 September 2017. Tampil di Hall Euphoric Grounds JIExpo, Alan langsung menyapa penonton dengan lagu Faded. "Alan!" teriak penonton yang tak sabar menanti penampilannya.



Permainan lighting panggung yang didominasi warna biru itu menambah rasa penasaran sebelum Alan tampil. Penonton pun mulai menyiapkan telepon seluler agar tak ketinggalan merekam momen "pesta" pada malam itu.



Salah satu penonton, Rialdi Prasetyo, mengaku menikmati penampilan Alan. Lelaki berusia 23 tahun itu pun rela berdiri sekitar 1,5 jam dan tak berhenti menggerakkan tubuhnya. "Keren banget. Gue sering dengerin dia (Alan Walker)," ujarnya.



Rialdi mengatakan ingin merasakan konser Lost in Wonderland-Invasion Jakarta 2017 lantaran menagih janji penyelenggara. Menurutnya, Invasion tahun lalu menjanjikan perubahan besar dalam konser Invasion Jakarta 2017. "Itu terbukti. (Perubahan) mulai artisnya, dekorasi yang lebih all out, sound-nya lebih parah, hingga permainan layar 3D," ucapnya.



Di atas panggung, Alan membawakan lagu Hymn for the Weekend yang dipopulerkan Coldplay dan Shape of You milik Ed Sheeran. Jemari tangan Alan telah meracik Hymn for the Weekend dan Shape of You yang diberi bumbu EDM.



Alan tampil mengenakan kostum khasnya, yaitu masker dan jaket hoodie serba hitam bertuliskan huruf W di punggungnya. Alan beberapa kali naik ke meja untuk mengalirkan semangat dan mengajak penonton bergoyang.



Tak ketinggalan, Alan juga memainkan lagu miliknya, di antaranya Alone, The Spectre, dan Tired. Sebagai penutup, dia kembali membawakan Faded, yang juga menjadi lagu pembuka. "You guys too fantastic," sorak Alan menutup penampilannya.



LANI DIANA