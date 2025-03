Drakor The Art of Negotiation, Kenalan dengan 5 Pemerannya

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Art of Negotiation mengangkat dunia hukum, bisnis, dan strategi negosiasi. Dibintangi oleh Lee Je Hoon, Sung Dong Il, dan Kim Dae Myung, drama ini akan

membawa penonton ke dalam dunia pertarungan intelektual dan strategi bisnis.

Yoon Joo No (Lee Je Hoon) adalah seorang negosiator yang terjun ke dunia merger dan akuisisi (M&A). Ia berusaha menaklukkan lawan-lawannya dan mengamankan masa depan perusahaannya. Namun di tengah tekanan korporasi, konflik etika, serta pertarungan ego antara pengusaha, investor, dan pemain pasar, Yoon Joo No harus menghadapi manuver bisnis licik dan keputusan sulit yang tidak hanya mengancam perusahaannya, tetapi juga moralitasnya sebagai seorang negosiator.

The Art of Negotiation akan tayang pada Sabtu, 22 Maret 2025 di Vidio. Sebelum menyaksikannya, kenali lima pemeran drakor The Art of Negotiation berikut ini: 1. Lee Je Hoon

Lee Je Hoon dalam drama The Art Of Negotiation. Foto: Instagram/@jtbcdrama

Aktor kelahiran 4 Juli 1984 ini memulai kariernya di dunia film independen. Ia mencuri perhatian melalui perannya dalam di Bleak Night (2011) yang juga sekaligus memberinya penghargaan Best New Actor di Blue Dragon Film Awards dan Grand Bell Awards.

Beberapa film dan serial yang pernah dibintanginya antara lain, Architecture 101 (2012), Signal (2016), dan Move to Heaven (2021). Pada 2021, Lee Je Hoon menerima Minister of Culture, Sports and Tourism Commendation di Korean Popular Culture and Arts Awards atas kontribusinya dalam industri hiburan Korea. 2. Sung Dong Il

Sung Dong Il dalam The Art of Negotiation. Dok. Vidio

Aktor veteran Korea Selatan yang telah berkarier sejak akhir 1980-an. Ia dikenal melalui perannya dalam drama trilogi Reply (2012, 2013, 2015) sebagai karakter ayah. Sung Dong Il juga tampil dalam banyak film dan telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya di dunia akting. 3. Kim Dae Myung

Kim Dae Myung dalam The Art of Negotiation. Dok. Vidio

Kim Dae Myung dikenal luas melalui perannya sebagai Yang Seok Hyung dalam drama medis Hospital Playlist (2020-2021). Sebelum itu, ia aktif di teater dan tampil dalam beberapa film serta drama televisi lainnya, seperti The Sound of Your Heart (2016), Misaeng (2014), dan The Golden Holiday (2020). 4. Ahn Hyun Ho

Ahn Hyun Ho dalam The Art of Negotiation. Dok. Vidio

Aktor pendatang baru yang mulai menarik perhatian melalui perannya dalam beberapa drama dan film independen. Ia merupakan aktris kelahiran 30 Desember 1994 dan pernah membintangi Steel Rain (2017), The Rebel Hong Gil Dong (2017), serta Monthly Magazine Home (2021). 5. Cha Gang Yun

Ahn Hyun Ho dan Cha Gang Yun dalam The Art of Negotiation. Dok. Vidio

Cha Gang Yun juga merupakan aktor muda yang sedang meniti kariernya di industri hiburan Korea. Ia kerap mengambil peran-peran kecil namun berkesan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan ia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dan meraih penghargaan di industri ini.