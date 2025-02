Drakor The Trauma Code: Heroes on Call Masuk 3 Besar Global Netflix, Ada Ju Ji Hoon dan Choo Young Woo

TEMPO.CO , Jakarta - Serial drama Korea atau drakor The Trauma Code: Heroes on Call masuk tiga besar dalam daftar Top 10 TV Shows Worldwide sebagaimana dilansir Flix Patrol. Sejak tayang perdana pada Jumat, 24 Januari 2025, drama korea bergenre medis ini, terus menanjak di daftar tayangan terpopuler di Netflix .

Update terbaru, pada Jumat, 31 Januari 2025, The Trauma Code: Heroes on Call masih duduk di peringkat ketiga dalam daftar acara TV terbaik di dunia. Selain itu, drama ini pula tercatat dalam periode 20-26 Januari 2025 berada di posisi 3 dalam kategori serial TV non-Inggris, dengan jumlah tayangan sebanyak 4,7 juta jam.

Di Korea Selatan sendiri, drama ini merajai daftar Top 10 Series. Pada tingkat global, drama The Trauma Code: Heroes on Call bertengger di 26 negara, mulai Indonesia, Singapura, Thailand, Rumania, Peru, Chile, dan lain-lain.

The Trauma Code: Heroes on Call Duduki Peringkat Atas Netflix

Serial The Trauma Code: Heroes on Call mendapat sambutan luar biasa dari penonton karena alur cerita yang sempurna. Drama yang berlatar belakang dunia kesehatan ini, mengisahkan Baek Gang Hyeok, seorang ahli bedah trauma jenius yang telah melakukan operasi di zona konflik di seluruh dunia. Ia diberi misi untuk membangkitkan kembali tim Perawatan Trauma Berat di sebuah rumah sakit yang telah lama terbengkalai.

Ju Ji Hoon adalah aktor yang berasal dari Korea Selatan. Namanya mulai dikenal banyak orang karena kemampuannya memainkan berbagai karakter. Pada drama TThe Trauma Code: Heroes on Call ia tampil sebagai pemeran utama.

Dirinya akan berakting sebagai dokter bersama dengan Choo Young Woo. Yeong-woo adalah aktor dari Korea Selatan yang mendapatkan penghargaan dari Drama KBS 2023 sebagai aktor baru terbaik. Dirinya dikenal dan banyak mendapat pujian atas perannya dalam drama “The Tale of Lady Ok”. Aktor kelahiran tahun 1999 ini, akan beradu akting sebagai Yang Jae-won, rekan Baek Kang-hyuk di The Trauma Code: Heroes on Call.