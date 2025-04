Drama Cina Heart of Stone Bercerita Cinta dan Konflik Batin

DRAMA Cina Heart of Stone yang tayang pada 25 Maret 2025 telah memikat perhatian banyak penonton dengan kisahnya yang mendalam tentang balas dendam dan cinta. Drama ini bercerita perjalanan emosional pria bernama Xiao Lang yang diperankan oleh Dai Gao Zheng dan perempuan Su Ming Yu yang diperankan oleh Jin Zi Xuan. Total 24 episode, Heart of Stone menayangkan alur cerita konflik batin.

Sinopsis Heart of Stone

Dikutip dari Youku, kisah Heart of Stone berfokus tokoh Xiao Lang, seorang direktur baru di perusahaan besar. Di balik kesuksesannya, ia menyimpan luka mendalam akibat pengkhianatan dari ibu tirinya yang merampas semua haknya sebagai pewaris sah. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi dengan rasa sakit dan kehilangan, tetapi ada Su Ming Yu yang menjadi harapan dalam kekalutan tersebut.

Pada masa sekarang, Xiao Lang berfokus untuk membalaskan dendam semasa kecilnya. Namun, cinta masa kecil yang kembali hadir dengan Su Ming Yu membuatnya dilema.

Drama Heart of Stone dapat ditonton melalui platform streaming Youku. Drama ini berfokus tema cinta dan balas dendam serta pertarungan batin yang kompleks. Setiap episode mengajak penonton untuk mengikuti perjalanan Xiao Lang dalam memilih antara kebencian dan cinta

Drama ini juga mendapat perhatian karena kualitas produksi yang tinggi, termasuk sinematografi yang indah dan penggambaran karakter yang kuat. Setiap adegan dirancang untuk meningkatkan ketegangan emosional.

Pemeran Heart of Stone

Dikutip dari My Drama List, drama ini diperankan oleh Dai Gao Zheng sebagai Xiao Lang. Karakter ini sosok ambisius dan penuh dendam, tetapi juga memiliki sisi lembut berkat pengaruh Su Ming Yu. Dai Gao Zheng dikenal melalui perannya dalam berbagai serial drama seperti Lost You, Found You (2024), My Sassy Girl (2024), Rainforest Passions (2024), Sadistic Love (2025) dan terbaru, Heart of Stone.

Jin Zi Xuan yang berperan sebagai Su Ming Yu cinta masa kecil Xiao Lang. Su Ming Yu menjadi kunci dalam perubahan Xiao Lang. Jin Zi Xuan terkenal melalui perannya di banyak serial drama seperti Princess Across Time (2024), My Mysterious Wife (2024), Ruyi (2024). Drama ini dibintangi Li Ziyang sebagai Wang Bingxiang dan Xiao Hui sebagai ibu tiri dari pemeran utama.

- Lv Si Heng sebagai Xiao Lang- Li Zi Xing

- Liu Rui sebagai Su Ming Yu

- Sun Lang Lang sebagai Li Zi Yang

- Yang Xi sebagai Gao Rui

- Mao Ying Ying sebagai Li Ke Ke

- Jian Dan sebagai Jiang Li Sha

Pilihan Editor: Sinopsis dan Pemeran Drama Mandarin The Quirky and the Charming