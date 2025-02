Drama Cina The Best Thing: Sinopsis dan Pemeran

DRAMA Cina The Best Thing dibintangi oleh Zhang Ling He dan Xu Ruo Han. Drama ini bercerita kisah cinta antara dokter dan manajer hotel. Dikutip dari situs web iQIYI, The Best Thing drama adaptasi dari novel Sheng Li, Loving You is the Best Thing I Have Done. Drama romansa tersebut ditulis oleh Ou Siji penulis untuk drama Love O2O dan Hidden Love dan disutradarai oleh Che Liangyi, yang dikenal melalui karyanya dalam drama Tiny Times.