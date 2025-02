Drama dan Film yang Dibintangi Jinyoung, Terbaru You Are The Apple of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Film You Are The Apple of My Eye ramai dibicarakan karena diremake versi Korea. Jinyoung eks member B1A4 akan beradu akting dengan Dahyun TWICE di film ini.

Pada Senin, 10 Februari 2025, Jinyoung dan Dahyun menghadiri premier film You Are The Apple of My Eye di Indonesia dan menyapa langsung para penggemarnya. Banyak yang penasaran dengan akting Jinyoung dan Dahyun di film terbarunya ini, lantaran versi asliya, dari Taiwan telah mencetak rekor box office pada 2011.

Selain bermain di You Are The Apple of My Eye, Jinyoung juga beberapa kali berakting dalam judul drama dan film. Berikut ini deretan drama dan film yang dibintangi oleh Jinyoung dirangkum dari berbagai sumber. Drama dan Film yang Dibintangi Jinyoung 1. My First Love My First Love adalah remake dari drama berjudul My First Time yang tayang pada 2015.

Drama ini menceritakan tentang lima anak remaja berusia 20 tahun yang memiliki masalah masing-masing dalam hidupnya, mulai dari masalah percintaan hingga persahabatan. Kelimanya kemudian memutuskan untuk tinggal bersama.

Drama yang tayang di Netflix ini diperankan oleh Ji Soo, Jinyoung, Jung Chae Yeon, Choi Ri, dan Hong Ji Yoon. Berdasarkan laman imdb, drama ini memiliki rating cukup bagus, yakni 7,4/10. 2. Live In The Moonlight Drama saeguk yang tayang pada 2016 ini dan merupakan adaptasi dari webtoon berjudul Moonlight Drawn by Clouds. Drama ini bercerita tentang putra mahkota (Lee Young) dan seorang pelayan istana (Hong Ra on) yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Lewat drama ini, Jinyoung berperan menjadi second lead.



Banyak adegan-adegan kocak dan menarik di drama ini. Tak mengherankan jika drama ini berhasil mendapatkan rating 7,8/10 di imdb.

Jung Jin Young dan Dahyun TWICE main film adaptasi dari You Are The Apple Of My Eye. Foto: Instagram/@studiotake_ 3. She Is Wow Drama She Is Wow merupakan drama pertama Jinyoung setelah debut di grup B1A4. Di drama ini, Jinyoung berperan menjadi anak dari pasangan Oh Hyun Kyung yang diperankan Jo Ah Ra dan Park Sung Woong yang diperankan Gong Jung Han.

Drama ini menceritakan sepasang suami istri yang berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna, padahal kehidupan rumah tangganya dipenuhi berbagai masalah. Jinyoung diceritakan sebagai anak yang sering membuat masalah hingga dikeluarkan dari sekolahnya. 4. Miss Granny Setelah debut akting di drama She Is Wow, Jinyoung kemudian berakting di film Miss Granny yang populer di berbagai negara. Miss Granny bercerita tentang seorang nenek berusia 74 tahun bernama Oh Mal Soon yang kembali muda setelah mendatangi foto studio misterius. Setelah tubuhnya menjadi usia 20 tahun, banyak orang yang menyukai nenek Oh Mal Soon termasuk Jinyoung yang berperan sebagai cucu Oh Mal Soon. 5. Police University Police University merupakan drama pertama yang dimainkan Jinyoung setelah melakukan wajib militer. Drama ini bercerita tentang seorang mahasiswa kepolisian yang mahir dalam peretasan (hacker). Banyak yang memuji akting Jinyoung di drama ini, bahkan ratingnya cukup bagus di awal penayangannya. 6. The Dude In Me Drama ini bercerita tentang seorang bernama Pan Soo mengalami insiden kecelakaan, yakni tubuhnya tertimpa seorang remaja bernama Kim Dong Hyun yang jatuh dari gedung. Setelah siuman, tubuh keduanya tertukar. Segala hal dilakukan agar tubuhnya bisa kembali, namun usaha tersebut selalu gagal. 7. You Are The Apple of My Eye Terbaru, Jinyoung akan beradu akting dengan Dahyun TWICE melalui film remake You Are The Apple of My Eye. Film ini bercerita tentang kisah cinta pertama Seon-ah dan Jin-woo di bangku SMA. Jin-woo terkenal sebagai seorang siswa yang suka membuat onar, sedangkan Seon-ah adalah siswa teladan di sekolahnya.

Meskipun memiliki dua kepribadian yang berbeda, mereka ternyata memiliki perasaan yang sama. Sayangnya, keduanya enggan mengungkapkan perasaan hingga berpisah dan memiliki kehidupan masing-masing setelah lulus SMA.

Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Februari 2025 mendatang di seluruh bioskop Korea Selatan dan Indonesia, kemudian akan ditayangkan bertahap di berbagai negara lainnya.

