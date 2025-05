Drama Moonlight Drawn by Clouds Batal Perpanjang Episode

TEMPO.CO, Surabaya - Stasiun Televisi Korea Selatan, KBS resmi mengumumkan tidak akan memperpanjang episode drama “Monlight Drawn by Clouds.” Perwakilan pihak KBS akhirnya membuat keputusan pada Jumat, 23 September 2016, untuk tetap menayangkan drama yang dibintangi oleh Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung ini hanya sebanyak 18 episode.



Drama yang tayang setiap Senin dan Selasa ini sempat dikabarkan akan memperpanjang masa tayangnya sebanyak dua episode. Namun penonton rupanya harus puas dengan penampilan Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung hingga episode ke-18 saja.



“Ada rencana untuk perpanjangan. Tapi keputusan akhir, kami memutuskan akan menyelesaikan drama ini dalam 18 episode saja,” ujar perwakilan KBS, seperti dimuat Soompi, 26 September 2016.



Drama ini berkisah tentang Hong Ra On (Kim Yoo Jung) yang menyamar sebagai laki-laki dan menjadi konsultan dalam hal percintaan. Dia bertemu dengan Lee Young, Putra Mahkota Hyomyeong yang diperankan oleh Park Bo Gum. Mudah diduga, selanjutnya Sang Putra Mahkota jatuh cinta pada Hong Ra On yang yang awalnya disangka laki-laki.



“Monlight Drawn by Clouds” terus mendapat perhatian dari para penggemarnya. Perolehan rating drama seri ini mencapai lebih dari 20 persen sejak episode ke-5. Menginjak episode ke-11, pasangan Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung diperkirakan akan semakin memikat penonton.

WULAN GOESTI | NIEKE | SOOMPI