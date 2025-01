Drama Motel California Tayang Pekan Depan, Gantikan When The Phone Rings

TEMPO.CO, Jakarta - MBC resmi merilis poster karakter untuk drama terbaru mereka, Motel California, yang akan tayang perdana pada Jumat, 10 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Korea Selatan. Drama ini diadaptasi dari novel karya Shim Yoon Seo berjudul Home, Bitter Home (2019), yang mengisahkan perjalanan seorang perempuan bernama Ji Kang Hee. Motel California akan menggantikan When The Phone Rings yang habis penayangannya pekan ini.