Drama Musikal The Sound Of Music Akan Pentas di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini merupakan 50 tahun peringatan The Sound of Music the Movie yang melegenda. Pada tahun yang sama, tim produksi drama musikal dari Andrew Lloyd Weber dan David Ian ini juga akan mampir ke Indonesia untuk melakukan pementasan pada 6-18 Oktober 2015 di Ciputra Artpreneur Theatre.



Direktur Marketing dan New Business Development Sorak Gemilang Entertainment Mervi Sumali menuturkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi tim produksi Andrew Lloyd Weber dan David Ian untuk pementasan The Sound of Music, dalam rangkaian tur internasional mereka.



Sorak Gemilang Entertainment sangat bangga dapat menghadirkan pementasa The Sound of Music yang begitu dicintai masyarakat seluruh dunia, tuturnya.



The Sound of Music merupakan pagelaran musikal yang lahir di tahun 1959. Pagelaran ini menceritakan memori kehidupan Maria von Trapp di tahun 1930an yang berhasil menyentuh hati tujuh orang anak dari Kapten Von Trapp melalui musik. Musik juga yang akhirnya menyelamatkan mereka untuk melarikan diri dan menemukan kehidupan yang baru sebagai satu keluarga.



Musical Theater The Sound of Music merupakan teater musikal sepanjang masa yang mampu menyentuh emosi penonton dengan plot cerita yang lucu dan penuh kasih sayang, tata panggung lengkap dengan set bukit yang begitu melegenda dan set rumah keluarga Von Trapp, yang dibuat khusus untuk membawa penonton ke Salzburg Jerman. Lengkap dengan kostum khas Maria von Trapp di tahun 1930an.

