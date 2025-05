TEMPO.CO, Jakarta - Drama seri 'W Two Worlds' yang kini memasuki episode ke-11 mengalahkan popularitas drama unggulan lain seperti 'Doctors' dan 'Uncontrollably Fond'.

Berdasarkan hasil tim riset Good Data Corporation pada 15-21 Agustus 2016, drama yang memasangkan Lee Jong Suk dan Han Hyo Jo tersebut meraih rating di peringkat pertama dengan jumlah skor 17,59 persen. Sementara drama duet Kim Rae Won dan Park Shin Hye hanya di peringkat berikutnya dengan nilai 10,18 persen. Duduk di ranking ketiga adalah drama seri 'Age of Youth'. (Baca juga: Lee Jong Suk Jadi Penjahat di Film VIP)

Tak hanya mengalahkan drama seri 'Doctors'. 'W' yang bergenre thriller, laga, dan roman ini juga mengalahkan drama unggulan 'Uncontrollably Fond'. Drama yang dibintangi Kim Woo Bin dan Bae Suzy tersebut tak sanggup mengejar rating 'W' yang terus meroket.

Menurut data Nielsen Korea, 'W' bahkan telah meraup rating 12,9 persen pada penayangan episode ketiganya. Angka tersebut meningkat sebanyak 3,4 persen dibanding episode kedua. Rating 'W' terus menanjak secara konsisten tiap penayangan episodenya.

Adapun, 'W' menceritakan kisah cinta antara dua tokoh yang hidup di era yang sama namun di dunia yang berbeda. Kang Chul yang diperankan Lee Jong Suk adalah tokoh di dunia webtoon alias komik, sedangkan Oh Yeon-jo adalah seorang dokter yang hidup di dunia nyata. Oh Seong Mo, ayah Oh Yeon Jo adalah pencipta komik 'W'. Suatu hari, Oh Yeon Jo tersedot ke dunia komik buatan ayahnya tersebut.

SOOMPI