Drama yang Dibintangi Go Youn Jung, Ada Moving hingga Sweet Home

TEMPO.CO , Jakarta - Nama Go Youn Jung telah mencuri perhatian publik karena perannya dalam drama Resident Playbook yang sedang tayang di Netflix. Dalam drama tersebut, ia memerankan karakter Oh Yi Young, seorang dokter residen tahun pertama departemen obgyn di Rumah Sakit Yulje, cabang Jongno.

Go Youn Jung memulai kariernya dalam dunia akting pada 2019 dengan membintangi drama He Is Psychometric. Setelah itu, ia terus mendapatkan tawaran untuk beberapa judul drama, seperti Sweet Home, Alchemy of Souls, hingga Moving.

Drama yang Dibintangi Go Youn Jung

1. He Is Psychometric

Drama ini bercerita tentang Lee Ahn yang memiliki kemampuan psikometri setelah orangtuanya meninggal dalam insiden kebakaran. Lee Ahn bisa membaca masa lalu seseorang melalui kontak fisik. Dalam drama He Is Psychometric, Go Young Jung mendapatkan peran kecil, yakni sebagai teman dari tokoh bernama Yoon Jae In.

Cerita berfokus pada kehidupan Cha Hyun Soo, diperankan oleh Song Kang. Ia diketahui hidup sendiri dalam sebuah apartemen setelah seluruh keluarganya meninggal karena kecelakaan.