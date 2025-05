TEMPO.CO, Jakarta - Band rock Inggris, Muse, menduduki puncak tangga album mingguan Billboard 200 Amerika Serikat pada Rabu, 17 Juni 2015.



Album ketujuh Muse, Drones, terjual 79 ribu album, 26 ribu lagu, dan diputar daring 3,3 juta kali sehingga total penjualannya mencapai 84 ribu unit menurut data Nielsen SoundScan.



Album 1989 Taylor Swift masih bertahan di nomor dua pekan ini dengan total penjualan 64 ribu unit pada pekan ke-33-nya di daftar peringkat Billboard dan band folk Islandia, Of Monsters and Men, menempati posisi nomor tiga dengan 61 ribu unit penjualan album Beneath The Skin.



Band rock indie Inggris, Florence + the Machine, yang pekan lalu menempati posisi puncak turun ke peringkat empat pekan ini.



Rocker veteran Inggris The Rolling Stones masuk ke peringkat di nomor lima dengan rilis ulang album klasik tahun 1971, Sticky Fingers, yang terjual 36 ribu unit pekan lalu.



Di peringkat lagu digital yang mengukur pengunduhan lagu, single Bad Blood Swift masih bertengger di posisi puncak dengan penjualan 206 ribu kopi pekan lalu.



Billboard 200 membuat peringkat berdasarkan kumpulan data penjualan album, lagu (sepuluh lagu setara satu album), dan pemutaran daring (1.500 pemutaran daring setara satu album), demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA