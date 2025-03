Drummer Baru Guns N' Roses Pengganti Frank Ferrer, Isaac Carpenter

Melansir dari New York Post, Isaac Carpenter dikenal karena karyanya dalam genre rock alternatif dan hard rock. Selama satu dekade terakhir Carpenter telah menjadi anggota grup Awolnation dan muncul di lima album terakhir mereka. Carpenter juga bekerja secara langsung di studio dengan artis-artis seperti Adam Lambert, A Perfect Circle, grup Duff McKagan Loaded, grup metal hardcore Barbarians of California, Black Lab, dan The Exies.