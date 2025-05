TEMPO.CO, Jakarta - Pemain drum tambahan The Beatles, Andy White, meninggal dunia.



Musisi yang selama hidupnya bermain swing, jazz, alat musik tiup Skotlandia dan drum sebelum akhirnya pindah ke rock n roll ini, meninggal dunia pada Senin, 9 November 2015, karena stroke.



White menggantikan Ringo Starr, yang kala itu baru masuk, pada lagu "Love Me Do" (1962), White bermain drum dan Starr tamborin.



Lagu tersebut dimasukkan dalam album "P.S. I Love You" dan juga diedarkan di Amerika Serikat, seperti yang dikutip dari Reuters.



Ia juga salah satu musisi yang sering disebut "Fifth Beatles", Beatles kelima, yang berarti terlibat dalam band namun bukan anggota inti yang terdiri dari empat orang: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Starr.



Ia dibayar 5 poundsterling untuk 3 jam kerja pada 1962 dengan The Beatles.



Setelah "Love Me Do", ia bermain drum untuk Tom Jones dalam "It's Not Unusual" (1965) dan tur bersama Marlene Dietrich, Burt Bacharach dan Rod Stewart.



White pernah mengajar drum dan bermain dengan drum band, yang terdiri dari pemain drum dan bagpipe, saat di New Jersey.

ANTARA