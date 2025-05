Dua Film Indonesia Ini Sampai ke Venice International Film

TEMPO.CO, Jakarta - Dari banyaknya judul film Indonesia yang ditayangkan di layar lebar, ternyata hanya sedikit yang bisa tampil di festival film internasional berskala besar.



Seperti data Filmindonesia.or.id, dari 2010 sampai dengan 2013, terdapat peningkatan jumlah film yang tayang di bioskop. Pada 2010, terdapat 82 film. Angka ini naik menjadi 84 film pada 2011. Lalu pada 2012, ditayangkan sebanyak 84 film, dan 2013 terdapat 99 film.



Dari sedikit gambaran itu, ternyata hanya dua film yang masuk ke Venice International Film Festival, yang merupakan festival film tertua dan terbesar bersama Cannes Film Festival dan Berlin International Film Festival.



Menurut sutradara Joko Anwar, mendaftarkan karyanya ke sejumlah festival film internasional belum menjadi pilihan sineas. Adapun, dua film yang berkesempatan tampil adalah film Opera Jawa karya Garin Nugroho pada 2006 dan A Copy of My Mind karyanya.



"Tapi cuma Opera Jawa dan A Copy of My Mind, dua film sepanjang sejarah cuma dua film Indonesia yang masuk Venice," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2015.



Dia menganggap terdapat pelabelan yang membuat sineas lokal belum mau membawa filmnya ke festival film internasional. Padahal banyak juga film komersial yang bisa masuk ke festival film. Sebagai contoh, dia menyebut film Hollywood, seperti Birdman, Gravity, Black Mass, dan Everest. Setiap kategori film, katanya, memiliki tempat di festival film. Karena itu, tak ada yang membedakan antara film yang ditayangkan ke festival film dan yang hanya tayang di jaringan bioskop.



"Enggak tahu. Mereka berpikir film yang masuk festival itu art house. Padahal apapun kategorinya, semua ada tempatnya," katanya.



