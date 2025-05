TEMPO.CO, Jakarta - Jar Jar Binks, karakter mirip amfibi konyol yang mengesalkan banyak penggemar Star Wars dalam film The Phantom Menace (1999) tidak akan muncul dalam film baru The Force Awakens. Hal itu diungkapkan produser Kathleen Kennedy, Minggu, 6 Desember 2015.



Dia menolak membocorkan mengenai apa yang akan dilihat penonton saat Force Awakens tayang pada 18 Desember mendatang. Namun Kennedy menjawab pertanyaan dalam konferensi pers mengenai apa yang tidak akan muncul dalam film itu.



"Jar Jar sudah pasti tidak ada di film," kata Kennedy yang disambut tepuk tangan dan teriakan meriah.



Sebuah polling online pada 2006 menunjukkan penggemar menganggap Binks sebagai karakter paling menyebalkan dalam film sepanjang masa. Dalam film baru itu, penonton juga tidak akan melihat Ewoks, makhluk berbulu dari Return of the Jedi (1983).



"Itu karena Harrison memaksa hal tersebut," canda Kennedy, merujuk pada Harrison Ford yang kembali berperan sebagai Han Solo dalam Force Awakens.



The Force Awakens adalah film keenam dari kisah fiksi ilmiah buatan George Lucas. Walt Disney mengambil alih serial itu sejak membeli studio Lucasfilm pada 2012, seperti dilansir Reuters.



ANTARA