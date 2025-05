TEMPO.CO, Jakarta -James Bond kembali ke puncak setelah Spectre memimpin box office Amerika Utara dua pekan berturut-turut.



Spectre menambahkan 35,4 juta dolar AS ke total pendapatan domestiknya menjadi 130,7 juta dolar AS.



Hasil penjualan tiket film berbiaya 250 juta dolar AS dari Metro-Goldwyn-Meyer dan Eon Productions, yang didistribusikan oleh Sony itu, turun 49 persen dari pendapatan pada penayangan perdananya.



Pesaing utama film mata-mata itu adalah penghuni peringkat dua tangga film box office, The Peanuts Movie dan film baru, seperti drama The 33.



The Peanuts Movie menunjukkan daya tahan mengesankan dengan perolehan 24,2 juta dolar AS, hanya turun 45 persen.



Film adaptasi komik strip Charles Schulz tentang Snoopy dan Charlie Brown itu total telah mengumpulkan 82,5 juta dolar AS di Amerika Serikat.



Love the Coopers, The Martian, dan The 33 melengkapi penghuni peringkat lima besar dengan pendapatan berturut-turut 8,4 juta dolar AS; 6,7 juta dolar AS; dan 5,8 juta dolar AS.



Sementara, Bye the Sea bahkan tak bisa tetap bertahan meski ditopang dua bintang besar.

Film tentang disfungsi pernikahan, yang menampilkan percekcokan pasangan di dunia nyata Angelina Jolie Pitt dan Brad Pitt itu, hanya mengumpulkan pendapatan kotor 95.440 dolar AS di 10 tempat.



Universal menyatakan mengeluarkan dana 10 juta dolar AS untuk pembuatan film itu, tapi angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena ada perpanjangan pengambilan gambar di Malta.



ANTARA