Dua Sekuel Film Fifty Shades of Grey Diproduksi Berurutan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal memilih untuk memproduksi dua sekuel film Fifty Shades of Grey secara berurutan di bawah sutradara yang sama, James Foley.



Sutradara yang baru-baru ini mengarahkan serial House of Cards akan memperpanjang jadwal produksi untuk membuat Fifty Shades Darker dan Fifty Shades Freed yang akan tayang pada 10 Februari 2017 dan 9 Februari 2018.



Seperti dikutip dari Entertainment Weekly, produksi dua film yang diadaptasi dari novel laris karya EL James akan dimulai tahun depan.



Dakota Johnson kembali memerankan Anastasia Steele, gadis muda yang mencicipi hubungan erotis dengan milyuner pencinta BDSM, Christian Grey, yang diperankan Jamie Dornan.



Film pertama dari trilogi ini meraup penghasilan kotor lebih dari 570 juta dolar AS di seluruh dunia.



Sutradara Sam Taylor-Johnson yang mengarahkan film pertama kemudian digantikan James Foley bersama suaminya, Niall Leonard, yang mengerjakan penulisan skenario.

ANTARA