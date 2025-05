Duet Bareng Rihanna, Kanye West Sebut Nama Taylor Swift

TEMPO.CO, Jakarta - Kanye West meluncurkan album terbarunya The Life of Pablo di Madison Square Garden, Kamis, 11 Februari 2016.



Dalam salah satu single berjudul Famous yang dibawakan bersama Rihanna, Kanye menyinggung nama Taylor Swift dalam liriknya.



"I feel like me and Taylor might still have sex / I made that bitch famous," demikian bunyi potongan lirik tersebut.,



Meski Kanye West maupun Taylor Swift belum memberikan tanggapan terhadap lirik ini, ternyata netizen ramai membahas ini di jejaring sosial, terutama Twitter.



Seperti lama diketahui, Kanye West pernah mempermalukan Taylor Swift di atas panggung MTV Video Music Awards 2009.



Namun, hubungan Kanye West dan Taylor Swift diketahui sudah membaik sejak Taylor Swift mempersembahkan penghargaan kepada Kanye untuk Michael Jackson Video Vanguard Award pada MTV Video Music Awards 2015.



