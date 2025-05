Dwiki dan Ari Lasso Goda Gus Ipul di Jazz Traffic Festival

Perbesar

Penyanyi Ari Lasso tampil membawakan lagu Rahasia Perempuan dalam konser bartajuk Fantastic Four dikawasan Kebon Jeruk Jakarta, 2 Maret 2016. Konser Fantastic Four menyajikan penampilan coach ajang pencarian bakat The Voice Indonesia Agnez Mo, Ari Lasso,

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini