Ed Sheeran akan Luncurkan Lagu Baru Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Ed Sheeran, akan merilis lagu terbarunya pada awal Januari 2017. Lagu baru tersebut akan rilis pada Jumat, 6 Januari 2017. Dalam video Instagram yang diunggah Warner Music Indonesia, tampak pelantun lagu Thinking Out Loud menunjukkan kertas yang ditulis tangan dengan kata-kata "New Music Coming Friday".



Meski membocorkan waktu perilisan lagu terbaru Ed Sheeran, Warner Music tidak mau berbagi judul lagu yang akan dikeluarkan Ed Sheeran kepada publik. Di akun Twitter pribadinya, Ed Sheeran mengunggah teaser lagu terbarunya dengan lirik "When I was six years old I broke my leg".



Sebelumnya, Ed Sheeran telah merilis beberapa lagu yang populer di banyak negara, seperti Photopgraph dan Thinking Out Loud. *



tabloidbintang.com