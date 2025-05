Ed Sheeran Berulang Tahun, Taylor Swift Ungkap Kenangan Manis

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mengunggah kata-kata manis di Instagram dan Facebook untuk sahabatnya, Ed Sheeran, yang sedang berulang tahun ke-25 pada 17 Februari 2016.



Dalam foto bersama peraih Grammy untuk Song of The Year tersebut, Swift mengenang pertemuan mereka dua tahun silam, saat ia sedang berbelanja di sela pertunjukannya di O2 London, seperti dikutip dari laman People.



"Teman saya, Ed Sheeran, bertemu dengan saya di toko kecil ini, tempat saya membeli sepatu balet. Dia datang dan bilang, 'Kamu harus dengar yang ini. Ini yang paling bagus yang pernah saya tulis’," kata Swift, mengenang pertemuannya itu.



Swift langsung duduk di kursi yang ada di toko tersebut. Rupanya Sheeran memberinya Thinking Out Loud.



"Kami tidak tahu lagu itu nantinya jadi pengiring dansa di begitu banyak pernikahan di seluruh dunia, hit terbaik Ed, dan akhirnya menang Song of The Year Grammy 2016."



Swift juga menceritakan ia sangat akrab dengan Sheeran selama tur “Red”, bahkan bertemu hampir setiap hari.



Sheeran datang ke kamar ganti Swift, lalu memainkan lagu baru.



Swift sangat terkesan ketika Sheeran memilihnya untuk menjadi pendengar pertama lagu Sheeran.



Swift bahkan menjadi salah satu yang pertama mendengarkan Thinking Out Loud.



"Rasanya dia tidak tahu bahwa saya sangat terinspirasi oleh semangatnya untuk selalu membuat karya baru," ucapnya. "Berhubung ini hari ulang tahunnya yang ke-25, saya ingin bilang, kamu layak mendapatkan apa yang kamu punya sekarang dan nanti, Ed."



ANTARA