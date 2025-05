Ed Sheeran Rajai Tangga Lagu Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Ed Sheeran merajai dua slot teratas tangga lagu Australia untuk minggu kedua. Laman Billboard, Senin, 23 Januari 2017 melaporkan Sheeran menggoreskan tinta sejarah pekan lalu sebagai artis pertama yang memiliki debut simultan di no. 1 dan no.2 di ARIA Singles Chart dengan Shape of You (Asylum/ Warner) dan Castle the Hill.



Dalam urutan lima besar, selain lagu penyanyi dan penulis lagu asal Inggris tersebut, lagu milik Clean Bandit Rockabye (EastWest/ Warner) berada di urutan ketiga.

Sementara lagu milik Zayn dan Taylor Swift I Don't Wanna Live Forever (Republic/ Universal) berada di posisi keempat, dan lagu milik Andy Grammer "Fresh Eyes (Liberation/ Universal) tetap di urutan kelima.



Selanjutnya, The Chainsmokers dengan lagunya "Paris" (Columbia/ Sony) berada di posisi keenam setelah enam kali duo EDM tersebut masuk sepuluh besar.

Pnau's dengan "Chameleon" (MoS/ Universal) naik dari posisi 15 ke 10, menjadi lagu pertama musik elektronik Australia yang masuk dalam sepuluh besar.



Dan, pemenang British Critics Choice Rag'N'Bone Man menikmati posisinya untuk pertama kali berada dalam 20 besar dengan "Human" (Sony) yang naik dari 21 ke 17, demikian Billboard. *



ANTARA