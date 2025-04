TEMPO.CO, Jakarta - Album debut Ed Sheeran "Plus" berada di posisi pertama tangga lagu Billboard di tanah airnya dan berada di peringkat ke-5 di Amerika Serikat.



Album keduanya "Multiply" juga merajai tangga lagu Inggris, dan berada di puncak Billboard 200 Amerika Serikat dan Australia.



Masih berkutat dengan matematika, penyanyi dan penulis lagu Ed Sheraan resmi merilis album terbarunya "Divide".



Setelah setahun menarik diri dari media sosial dan menjauhi sorotan hiburan, Ed Sheeran menyelesaikan comeback-nya dengan merilis album barunya tersebut, Jumat, 3 Maret 2017, di berbagai layanan musik digital.



Tercatat memiliki 12 lagu, edisi deluxe "Divide" membengkak dengan 16 lagu.



Seperti yang diharapkan, album tersebut berisi lagu-lagu yang telah dirilis sebelumnya "Shape of You", "How Would You Feel (Paean)" dan "Castle on the Hill", yang masing-masing mengunci tiga posisi dalam tangga lagu ARIA Singles Chart minggu ini, prestasi yang jarang dicapai oleh satu artis sejak Beatles pada tahun 1964.



Album ketiga yang ditunggu-tunggu dari musisi asal Inggris itu meluncur setelah rekaman lagu pembukanya dirilis.



"Shape of You" merajai layanan musik streaming, membuat dirinya berada di nomor satu Billboard Hot 100, dan telah mendominasi tangga lagu Inggris dan Australia setiap minggu sejak dirilis pada 6 Januari.



Tidak berhenti di situ, "Shape of You" dan "Castle on the Hill", Sheeran menjadi artis pertama yang debut di dua tempat teratas di Singles Chart Inggris dalam minggu yang sama, dan dia menjadi orang pertama di Inggris yang menduduki dua posisi teratas tangga lagu dalam minggu yang sama.



ANTARA