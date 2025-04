Ed Sheeran Siap Menggebrak Panggung Indonesia Ditemani Lauv

TEMPO.CO, Jakarta - Ada persembahan spesial dalam konser Ed Sheeran di ICE BSD, Tangerang, Indonesia tanggal 9 November 2017, nanti. Konser Ed Sheeran akan dimeriahkan oleh penampilan Lauv sebagai pembuka.

Kesempatan menjadi pembuka konser Ed Sheeran itu disambut suka cita oleh Lauv. “Kata-kata tidak bisa mengungkapkan kegembiraan saya untuk mendapatkan kesempatan tur bersama dengan salah satu seniman paling orisinil di era saat ini ke banyak negara yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Sebuah kebanggaan bagi saya,” tutur Lauv dalam siaran pers dari Book My Show Indonesia, Rabu (6/9).

Lauv tidak hanya menjadi pembuka konser Ed Sheeran di Indonesia saja. Tetapi, dia juga akan tampil dalam konser-konser Ed Sheeran lain yang digelar di benua Asia. Lauv memulai aksinya di Osaka, Jepang tanggal 25 Oktober 2017 hingga Dubai tanggal 23 November 2017.

Lauv merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat berusia 23 tahun. Meski masih muda dan baru, karier Lauv bisa dibilang cukup bersinar. Lauv telah merilis beberapa single seperti The Other dan I Like Me Better. Kedua single Lauv ini masing-masing telah diputar lebih dari 100 juta kali lewat aplikasi streaming online.

Kemudian Lauv juga sudah menulis sejumlah lagu untuk penyanyi lain. Lagu-lagu ciptaan Lauv menjadi terkenal. Sebut saja Boys yang dinyanyikan oleh Charli XCX dan No Promises yang dinyanyikan oleh Cheat Codes dan Demi Lovato.

Siap menonton aksi Lauv di awal konser Ed Sheeran?

TABLOIDBINTANG.COM