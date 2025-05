Eko Patrio Ungkap Kehebatan Raffi Ahmad Soal Pacaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang Raffi Ahmad lagi didera persoalan gara-gara kedekatannya dengan biduan dangdut Ayu Ting Ting.



Suami Nagita Slavina itu baru-baru ini dikabarkan tertangkap basah berduaan dengan Ayu Ting Ting di Apartemen The Capital Residence di bilangan SCBD, Jakarta Selatan. Malah disebut-sebut Rafii Ahmad sempat konflik fisik dengan keluarga Gigi, nama panggila Nagita.



Baik Raffi Ahmad maupun Ayu Ting Ting membantah habis-habisan cerita tadi. Malah Ayu Ting Ting menyebutnya tak lebih dari gosip. Raffi Ahmad menyatakan hubungannya dengan Gigi baik-baik aja, begitu pula pengakuan Ayu Ting Ting.



Sebenarnya bagaimana kepiawaian mantan pacar Yuni Shara itu menggaet lawan jenis? Eko Patrio, pelawak yang juga politikus Partai Amanat Nasional, punya pendapat menarik untuk menggambarkan Raffi Ahmad dalam soal asmara.



"Raffi Ahmad kita sudah tahu, playboy cap kampak, biangnya playboy,” kata Eko Patrio sambil tersenyum dalam jumpa pers tentang program Take Me Out Indonesia di Studio 2 ANTV Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, 22 September 2016.



Predikat playboy itu barangkali yang membuat Raffi Ahmad didapuk menjadi salah satu anggota Dewan Cinta dalam Take Me Out Indonesia. Ada juga figur-figur ternama, seperti Ibnu Jamil, Julia Perez, serta Vicky Prasetyo. “Jupe, sudah tahu asam garam di dunia percintaan baik di Indonesia maupun luar negeri,” ucap Eko lagi.



Menurut Eko Patrio, yang bernama asli Eko Hendro Purnomo, kehadiran Dewan Cinta menjadi pembeda sekaligus membawa keunikan tersendiri pada Take Me Out di ANTV. Pada saat pertama kali tayang, Take Me Out Indonesia sudah menunjukkan performa yang cukup menggembirakan. "Alhamdulillah dengan konsep yang saya tawarkan, rating dan share bagus. Tadinya seminggu sekali, jadi seminggu tiga kali."



Performa Take Me Out membuat kegelisahan yang semula dirasakan Eko Patrio luntur. Sebelumnya, Eko Patrio yang tampil sebagai host acara pencarian jodoh itu dag-dig-dug karena terbebani menjadikan Take Me Out tampil sebagai tontonan menarik yang dibuktikan dengan rating pemirsa dan perolehan iklan yang unggul. Belakangan, dia bersyukur karena didampingi oleh tim yang solid.



