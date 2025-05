TEMPO.CO, Londona - Produser dan bintang televisi, David Gest, ditemukan meninggal di Hotel Four Seasons, Canary Wharf, London, Senin, 11 April 2016. Gest meninggal di usia 62 tahun. Kepolisian tak menemukan hal mencurigakan saat datang ke lokasi kematian Gest.



Teman, yang juga mantan pengawal Gest, Imad Handi, mengkonfirmasi kabar duka ini. "Dengan sangat sedih saya mengkonfirmasi bahwa David Gest telah meninggal, hari ini," kata Handi. Gest, tutur Handi, adalah orang dengan bakat besar.



Sebelumnya, Gest berencana melakukan tur di Inggris pada Juli mendatang. Acara terbarunya bertajuk "David Gest Is Not Dead But Alive With Soul Tour!”. Beberapa penyanyi, seperti Dina Carroll dan Freda Payne, direncanakan tampil dalam tur tersebut.



Salah satu keberhasilan terbesar selama kariernya adalah memproduksi perayaan 30 tahun bintang pop Michael Jackson berkarya. Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration mendapatkan rating tertinggi dalam sejarah musik Amerika pada 2001.



Pada 2007, Gest sempat dirawat di rumah sakit ketika nyeri di dada dan mengalami masalah pernapasan. "David benar-benar lebih besar dari kehidupan. Dia bukan hanya punya bakat besar dan seorang teman, tapi ikon showbiz," kata Handi.



Gest lahir pada 11 Mei 1953 di Los Angeles, California. Dia bekerja sebagai produser video musik dan televisi. Pada 2015, ia tur di Inggris. Turnya bertajuk "The Time Of My Life Tour”, yang dimainkan di 14 kota.



BBC | ARKHELAUS W.



