Elvis Presley Kembali ke Panggung dengan Orkestra

TEMPO.CO, Jakarta - Suara Elvis Presley kembali hadir kali ini dalam "The Wonder of You: Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra" berisi aransemen terbaru lagu-lagu sang Raja Rock n Roll.



Seperti yang dikutip dari laman LA Times, album "If I Can Dream" Presley yang keluar tahun lalu terjual di bawah 100 ribu kopi di Amerika Serikat dan 1,5 juta di seluruh dunia, menurut data Nielsen Music dan Sony Music Entertainment's Legacy Recordings.



"The Wonder of You", yang keluar pada 21 Oktober mendatang, direkam di Abbey Road, London, lalu dipasangkan dengan vokal Presley dan beberapa instrumen asli.



Album ini berisi hits antara lain "Suspicious Mind", "Kentucky Rain", "Memories", "Don't" dan "A Big Hunk O' Love", "I've Got a Thing About You Baby", "Just Pretend", "Starting Tday", "Let It Be Me" dan lagu gospel "Amazing Grace".



"Pertama kali mengijakkan kaki di preyek ini, suara Elvis luar biasa memukau," kata Nick Patrick, ko-produser album ini, dalam siaran pers.



"Ia membawa kita ke perjalanan emosional melalui kehalusan suaranya dalam lagu 3 menitan."



Reedman, ko-produser dalam keterangan tersebut menambahkan Elvis masih tetap menyentuh hati dan menggembirakan.



"The Wonder of You" akan dirilis dalam bentuk CD single maupun versi ganda, digital hingga set berisi poster dan buklet.



ANTARA