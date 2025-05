Emmy Awards Ke-68, Ini Daftar Pemenangnya

TEMPO.CO, Los Angeles - Acara penghargaan untuk produksi televisi Amerika Serikat atau Emmy Awards ke-68 telah selesai dihelat di Microsoft Theater, Los Angeles, Ahad malam waktu setempat. Komedi politik satire Veep ini berhasil memenangi penghargaan serial komedi terbaik.



Tidak hanya acaranya saja yang mendapat penghargaan, bintang utama di serial Veep Julia Louis Dreyfus berhasil menyabet penghargaan aktris komedi terbaik untuk kali kelimanya.



Sementara itu Game of Thrones sukses membawa pulang piala serial drama terbaik. Adapun The People v. O.J. Simpson: American Crime Story berhasil membawa beberapa penghargaan.



Berikut ini daftar pemenang Emmy Award ke-68.



•Serial Drama: Game of Thrones



•Serial komedi: Veep



•Pemeran utama pria dalam serial drama: Rami Malek, Mr. Robot



•Pemeran utama wanita dalam serial drama: Tatiana Maslany, Orphan Black



•Pemeran utama pria dalam serial komedi: Jeffrey Tambor, Transparent



•Pemeran utama wanita dalam serial komedi: Julia Louis-Dreyfus, Veep



•Pemeran pembantu pria dalam serial drama: Ben Mendelsohn, Bloodline



•Pemeran pembantu wanita dalam serial drama: Maggie Smith, Downton Abbey



•Pemeran pembantu wanita dalam serial komedi: Kate McKinnon, Saturday Night Live



•Pemeran pembantu pria dalam serial komedi: Louie Anderson, Baskets



•Mini seri terbaik: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story



•Film televisi: Sherlock: The Abominable Bride



•Pemeran utama pria dalam mini seri: Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson



•Pemeran utama wanita dalam mini seri: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson



•Serial variety talk: Last Week Tonight With John Oliver



•Serial sketsa variety: Key & Peele



•Program kompetisi reality: The Voice



AHMAD FAIZ | LA TIMES | NYTIMES