Empat Pekan, Furius 7 Raup 1,3 Miliar Seluruh Dunia

TEMPO.CO, Jakarta -Furious 7 mengalahkan pendatang baru, Paul Blart: Mall Cop 2, menjadi posisi teratas box office Amerika Utara selama empat pekan berturut-turut.



Dengan demikian, Furious 7 menjadi film pertama yang memimpin box officeselama empat pekan berturut-turut sejak The Hunger Games melakukannya pada 2012, demikian Xin Hua.



Dibintangi Vin Diesel, Dwayne Johnson dan almarhum Paul Walker, Furious 7diperkirakan meraup 18.3 juta dollar di bioskop Amerika Utara selama akhir pekan, berdasarkan estimasi studio.



Film ketujuh dalam aksi balapan di jalan raya Fast and Furious tersebut juga memiliki akhir pekan lain yang menakjubkan di luar negeri, terutama di China, di mana ia memperoleh hampir 323 juta dolar dalam 15 hari.



Furious 7 kini telah meraup 1,3 miliar dolar di seluruh dunia, yang menempati peringkat kelima sepanjang masa. Di pasar domestik, Furious 7 telah mengantongi 320 juta dolar, alias lebih dari seperempat pendapatan.



Bermain di 3.633 lokasi, film komedi Kevin James, Paul Blart: Mall Cop 2, meraup di 15,5 juta dolar, sehingga totalnya hampir 44 juta dolar.



Sementara itu kisah asmara The Age of Adaline menduduki peringkat ketiga akhir pekan ini, dengan 13,4 juta dolar dari 2.991 lokasi.



Film populer lainnya pada akhir pekan ini di Amerika Serikat dan Kanada adalahHome (8,3 juta dollar), Unfriended (6,2 juta dollar), Ex Machina (5,4 juta dollar),The Longest Ride (4,3 juta dollar), Get Hard (3,9 juta dollar), Monkey Kingdom (3,55 juta dollar), dan Woman in Gold (3,5 juta dollar).



ANTARA