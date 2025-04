Enam Pesan Terselubung dalam Video Klip Taylor Swift Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift baru saja merilis video klip terbarunya berjudul Look What You Made Me Do. Video Klip tersebut langsung meledak dengan jutaan viewers yang menonton hanya dalam waktu kurang dari 4 jam.

Video klip terbaru Taylor Swift langsung mencuri perhatian. Pasalnya, video klip Look What You Made Me Do itu menghadirkan sejumlah fakta terselubung tentang Taylor Swift.

Taylor Swift, misalnya, membahas kasus-kasus yang pernah terjadi dalam kariernya. Dia tidak memperlihatkan kasus secara gamblang melainkan terselubung lewat sejumlah elemen.

Apa saja fakta terselubung video klip terbaru Taylor Swift?

1. Batu Nisan

Video klip diawali dengan aksi Taylor Swift merangkak keluar dari dalam kuburan. Suasana sekitar seram karena dipenuhi batu nisan. Jika diperhatikan, salah satu batu nisan bertuliskan nama Nils Sjoberg.

Ini adalah nama samaran Taylor Swift ketika menulis lagu This Is What You Came For milik mantan pacarnya, Calvin Harris. Taylor Swift mengungkapkan keterlibatannya karena merasa Calvin Harris tidak menghargainya. Calvin Harris sempat mengaku "tidak melihat ada kemungkinan kolaborasi dengan Taylor Swift untuk ke depannya,” setelah mereka putus.

2. Ular

Taylor Swift sempat disebut 'perempuan ular' sebagai buntut perseteruan dengan Kim Kardashian dan Kanye West. Banyak orang menuduh Taylor Swift berpura-pura menjadi korban dalam perselisihan mereka.

Ketimbang mengabaikan sebutan ular, Taylor Swift justru menjadikannya referensi. Adegan video klip Look What You Made Me Do menampilkan Taylor Swift duduk di kursi yang dikelilingi ular. Kemudian Taylor Swift juga sempat membahas sebutan ular pada akhir video klip.

3. Kecelakaan Mobil

Taylor Swift mengalami kecelakaan mobil dalam salah satu adegan video klip terbarunya. Adegan tersebut mencuri perhatian karena dandanan Taylor Swift. Poni depan Taylor Swift berwarna blonde dan menjuntai panjang. Sementara sisi samping tampak pendek. Sekilas gaya rambut Taylor Swift mirip dengan rivalnya, Katy Perry.

Sindiran terhadap Katy Perry semakin terasa karena Taylor Swift memegang piala Grammy, sesuatu yang tidak dimiliki rivalnya. Kemudian Taylor Swift juga membawa seekor macan berjalan layaknya video klip Katy Perry berjudul Roar.

4. Kaos

Kisah cinta Taylor Swift dan Tom Hiddleston juga muncul dalam video klip ini. Salah satu adegan menampilkan dia berdiri diantara deretan penari. Setiap penari memakai kaos bertuliskan, 'Saya Mencintai TS (Taylor Swift)'. Tulisan kaos tersebut mirip dengan milik Tom Hiddleston. Aktor ganteng ini pernah memakainya ketika berlibur bersama Taylor Swift tahun 2016.

5. Squad

Taylor Swift bersahabat dengan sejumlah selebriti terkenal. Mereka kerap menunjukkan kedekatan di media sosial sehingga menerima julukan squad. Kedekatan mereka kembali dibuktikan lewat video klip ini.

Salah satu adegan menampilkan Taylor Swift memakai kaos bertuliskan nama sahabat-sahabatnya. Ada nama Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively, Ryan Reynolds hingga Ed Sheeran.

6. Penampilan Lama Taylor Swift

Video klip Look What You Made Me Do berakhir dengan kehadiran sejumlah Taylor Swift. Masing-masing dari mereka mewakili Taylor Swift dalam berbagai era. Lucunya, Taylor Swift tidak malu untuk membahas kasus pada setiap era.

Contohnya adalah ketika Taylor Swift menghadirkan tampilan dirinya saat menerima penghargaan Best Female Video dalam MTV Video Music Awards 2009. Saat itu, pidato kemenangan Taylor Swift disela Kanye West. Suami Kim Kardashian ini menyebutkan jika Beyonce lebih pantas menerima penghargaan tersebut ketimbang Taylor Swift.

TABLOIDBINTANG.COM