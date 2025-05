TEMPO.CO, Jakarta - Duo Endah N Rhesa dipastikan menjadi salah satu dari 13 musikus yang akan tampil dalam festival bertajuk “Konser Cinta Musik Indonesia 2015”. Festival musik lokal yang diadakan promotor Arbpro dan Robagu itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Oktober 2015.



Acara musik dengan format festival seperti ini adalah proyek perdana dari sinergi kedua promotor. Namun Endah N Rhesa punya keyakinan bahwa festival ini akan mengukir sejarah baru dalam panggung musik Indonesia.



“Ketika kami melihat line-up-nya, kami merasa bahwa ini akan jadi konser yang semua musikus atau band Indonesia akan punya cita-cita untuk main di sini,” ujar Endah Widiastuti (gitaris/vokalis) dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Senin, 26 Oktober 2015.



Untuk pergelaran ini, promotor menyiapkan daftar penampil yang datang dari kalangan muda dengan beragam genre. Di samping Endah N Resha, mereka adalah Maliq & D’Essentials, Afgan, Sheila On 7, White Shoes and The Couples Company, Float, Sore, Payung Teduh, The Sigit, Teza Sumendra, Naif, Radak Banu, dan Classmate Journal.



Keberagaman genre musik ini juga menjadi pemicu semangat tersendiri bagi duo pelantun tembang Nowhere to Go itu. Selain menjadi motivasi, menurut Endah, penampilan mereka dalam konser tersebut juga dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas musikal pribadi sekaligus menjadi pertukaran referensi bermusik bagi penonton dengan selera beragam.



“Pendengarnya Afgan belum tentu dengerin Endah N Resha. Dengan begitu, ada benefit juga bagi penonton untuk bertukar referensi," tutur wanita yang juga pendamping hidup Rhesa Aditya (pemain bas) di luar band ini.



Festival ini membanderol tiket dengan harga Rp 126-450 ribu. Dengan diadakan berbayar, Endah N Resha menilai ini cara yang bijak untuk mengedukasi orang dalam menikmati musik. “Ini langkah yang sangat baik dengan tujuan meningkatkan musik Indonesia dari segi musikus, sistem, dan attitude penontonnya,” ucap Endah.



