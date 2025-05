BISNIS.COM, Jakarta - Epen Cupen The Movie, yang tayang serentak pada 13 Mei lalu, memberi pengalaman baru bagi Babe Cabita, tokoh utama film komedi ini. Dia memiliki sahabat baru asal Merauke, Klemen Awi Celo, yang berperan sebagai Celo dalam film itu.



Dalam film Epen Cupen, Babe Cabita dan Klemen Awi Celo berperan sebagai sahabat yang saling menolong ketika satu di antara mereka sedang mengalami kesulitan. Ditemui seusai press screening beberapa waktu lalu, Babe mengatakan bersahabat dengan Celo. "Bersahabat tapi enggak satu tongkrongan," katanya.



Menurut Babe, dia dan Celo sering berbincang-bincang. "Biasanya ngobrol, tapi enggak sampe SMS-an terus. Gelilah teleponan SMS-an terus," kata pemilik nama asli Priya Prayogha Pratama ini.



Film dengan latar belakang kehidupan Papua ini diangkat dari koleksi cerita humor Papua yang sebelumnya dikenal di You Tube dengan judul yang sama.



"Setelah populer di YouTube, video itu diangkat dalam versi layar lebar. Video di YouTube dan versi film berbeda 180 derajat, karena film ini bergenre action bercampur komedi," kata sutradara Epen Cupen The Movie, Irham Acho Bahtiar, dalam press screening.



Meski bergenre komedi laga, Epen Cupen, yang mengambil lokasi syuting di tiga tempat, memberikan sejumlah pesan dan kritik yang dibawakan dengan sangat halus.



Salah satunya pesan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. Pesan ini ditekankan oleh Celo dalam beberapa adegan.



"Ada banyak pesan dan kritik sosial yang disampaikan secara halus lewat film ini," kata Irham.



