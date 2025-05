Eva Celia Luncurkan Video klip "Against Time"

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Eva Celia sudah meluncurkan video musik "Against Time" yang dibuatnya bersama musisi Petra Sihombing. Eva ingin membuat video klip yang bisa memberikan pemahaman visual bagi pendengarnya.



Eva menuturkan "Against Time" ditulis setelah dirinya "stuck" selama enam bulan usai merilis single "Reason" pada awal 2015. Putri aktris Sophia Latjuba - musisi Indra Lesmana ini berusaha membuat musik untuk membicarakan sesuatu, namun tak kunjung berhasil.



"Ditambah lagi dengan ekspektasi orang-orang akan album "So It Begins" yang cukup menekan. Sampai akhirnya aku menyadari kalau semua itu kembali ke aku pribadi. Sejauh mana aku bisa memaksimalkan kemampuan yang aku punya untuk membangun dan menyuguhkan musik," papar Eva dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Oktober 2016.



Mood gadis berdarah Belanda-Bugis-Jawa-Jerman-Madura-Minang itu saat berada di dalam tekanan serta cermin kegelisahan dalam lagu digambarkan oleh Petra lewat inti video klip yang sarat warna gelap dan teknik mapping.



Eva sendiri mengagumi karya-karya Petra dan dia juga puas dengan hasil kerja temannya dalam video klip ini.



"Aku senang bisa kerja sama dengan teman yang satu frekuensi untuk maju berkembang bersama," katanya.



Sementara itu, album perdana Eva berjudul "So It Begins" juga akan dirilis dalam waktu dekat.



