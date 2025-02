Extra L Lagu Baru Jennie Blackpink Kolaborasi dengan Doechii

Sebagai perayaan perilisan album terbarunya Ruby, Jennie akan memandu empat pertunjukan The Ruby Experience. Di sana, Jennie akan memanjakan penggemar dengan membawakan lagu-lagu off the record secara langsung untuk pertama kalinya. The Ruby Experience akan dimulai dengan dua pertunjukan di Peacock Theater di Los Angeles pada 6 Maret dan 7 Maret, kemudian dilanjutkan di Radio City Music Hall di New York pada 10 Maret dan terakhir akan diadakan secara langsung di Inspire Arena, Seoul pada 15 Maret 2025.