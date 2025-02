Fakta-fakta Drakor Newtopia yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK

Skenario drama ini merupakan hasil kerjasama antara penulis naskah Parasite, Han Jin-won dan penulis naskah A Shop for Killers, Jee Ho-jin. Selain itu, sutradara Yoon Sung-hyun, yang sebelumnya berkolaborasi dengan Park dalam Bleak Night dan Time to Hunt, memimpin proyek ini.

Park Jeong-min membawa pujian kritis yang signifikan untuk proyek ini, setelah memenangkan penghargaan aktor baru terbaik di Baeksang Arts Awards dan Blue Dragon Film Awards untuk Dongju: The Portrait of a Poet, serta penghargaan aktor pendukung untuk Deliver Us From Evil.