Fakta-fakta Menarik Jin BTS yang Akan Rilis Album Baru Mei Mendatang

Adapun menurut pengumuman BigHit Music, daftar lagu dalam EP yang akan dirilis Mei mendatang itu mencakup Don't Say You Love Me, Nothing Without Your Love, Loser, dan Rope It menurut siaran kantor berita Yonhap pada Kamis, 17 April 2025.

Tentang Jin BTS

Kim Seok Jin, atau dikenal dengan Jin BTS lahir di Gyeonggi, Korea Selatan, pada 4 Desember 1992. Jin BTS menempuh pendidikan tinggi di Universitas Konkuk, Korea Selatan. Ia mendapat gelar sarjana dalam Studi Film pada 2017. Jin BTS melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar master di Administrasi Bisnis, Hanyang Cyber University.