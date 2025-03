Fakta Menarik Drama When Life Gives You Tangerines, Ada Aksi Terjun Cinta

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines telah mencuri perhatian sejak perilisannya, membawa nuansa hangat dan emosional dengan latar Pulau Jeju pada era 1950-an. Dibintangi oleh IU dan Park Bo Gum , drama ini menghadirkan kisah cinta, perjuangan, dan impian yang mengharukan.

Sinopsis Drama When Life Gives You Tangerines yang Tayang di Netflix

IU dan Park Bo Gum dalam Trailer Drakor When Life Gives You Tangerines

When Life Gives You Tangerines berlatar di Pulau Jeju pada 1950-an. Pada tahun tersebut, budaya patriarki masih sangat kuat di masyarakat Korea.

Mengutip dari The Korea Times , drama ini berhasil menduduki peringkat No. 1 Netflix di 10 negara, termasuk Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, hingga Singapura.

Di media sosial, banyak penonton yang memberikan ulasan positif karena alur cerita unik drama ini. Bahkan, di laman My Drama List, drama When Life Gives You Tangerines mendapatkan rating 8,7 untuk empat episode pertamanya.

4. Bercerita tentang Kehidupan Sehari-hari

When Life Gives You Tangerines menarik perhatian karena mengangkat cerita tentang kehidupan sehari-hari. Mengutip dari The Korea Times, Kim Heon Sik, seorang profesor ilmu sosial di Universitas Jungwon mengatakan bahwa drama ini cukup menonjol karena ceritanya berpusat pada kehidupan orang-orang biasa, tidak mengangkat tema pascaperang. Alur cerita pun bisa diterima oleh semua generasi.

5. Ada Aksi Terjun Cinta

Banyak adegan menarik di drama ini, salah satunya adalah aksi terjun cinta yang dilakukan oleh Gwan Shik. Dalam sebuah adegan, Gwan Shik terjun dari kapal dan berenang ke daratan untuk membuktikan cintanya pada Ae Sun. Adegan dramatis ini menjadi perbincangan dan jadi bahan candaan penonton.

6. Kutipan yang Menyentuh dan Relate

Banyak kutipan yang menyentuh dan relate dari dialog di drama ini. Dalam satu adegan setelah pertengkaran Ae Sun dengan putrinya, Geum Myeong, terdapat narasi yang berbunyi, “Bagi orang tua, hanya penyesalan yang tersisa. Bagi anak-anak, hanya kebencian yang tersisa”.