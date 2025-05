TEMPO.CO, Jakarta - Penonton konser One Direction, yang bakal manggung di Gelora Bung Karno pada Rabu malam nanti, 25 Maret 2015, dapat memberikan cendera mata bagi sang idola.



Seorang Directioners—sebutan fan One Direction, Bintari Rahmanita, 23 tahun, mengatakan akan memberikan belangkon kepada Louis Tomlinson, personel One Direction. "Dia (Louis) idola saya karena suaranya khas," ujar Bintari kepada Tempo, Rabu, 25 Maret 2015.



Bintari sengaja memilih belangkon karena penutup kepala ini merupakan produk khas Indonesia. Belangkon itu, menurut Bintari, akan dimasukkan ke dalam drop box yang tersedia di tiga gate atau gerbang pintu masuk ke lokasi konser.



Di setiap gate itu terdapat empat drop box, lengkap dengan nama setiap personel One Direction, yakni Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, dan Harry Styles, minus Zayn Malik yang berhalangan datang dalam konser ini. Para fan One Direction meletakkan cendera mata di dalam kotak sesuai dengan nama sang idola.



RINI K.