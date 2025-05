TEMPO.CO, Jakarta - Panitia konser One Direction melarang penonton membawa makanan dan minuman dari luar. Mereka hanya mengizinkan hanya dalam kondisi tertentu saja.



"Misalnya sedang diet, silakan hubungi panitia sebelum menuju pintu masuk," kata panitia, seperti dikutip dari situs resmi mereka, www.1dindo.com, Selasa, 24 Maret 2015.



Panitia akan memastikan makanan yang penonton bawa benar-benar dibutuhkan. Sebab, jika tidak, produk akan disita di pintu masuk.



Boyband asal Inggris, One Direction, berencana menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2015. Kelompok yang beranggotakan lima orang tersebut dipastikan tampil tanpa seorang personel mereka, Zayn Malik.



Zayn dikabarkan tak bisa mengikuti konser lantaran sedang menghadapi masalah pribadi. Konser akan dimulai pukul 20.00 WIB, sementara pintu Stadion Bung Karno akan dibuka mulai pukul 16.00 WIB.



Ihwal makanan dan minuman, panitia menyediakan stan khusus. Larangan lain adalah membawa minuman beralkohol dan merokok.



Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah tempat penjualan barang-barang resmi One Direction. Mereka tak menyarankan membeli suvenir di luar Stadion Bung Karno.



FAIZ NASHRILLAH