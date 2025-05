TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dua jam penuh menghibur para penggemarnya saat konser di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 28 Maret 2015, boyband asal Korea, 2PM mendadak hilang di balik panggung. Layar besar memunculkan tanda 'Game Over'. Tapi, para penggemar tak membiarkannya begitu saja.



Hottest -sebutan untuk penggemar 2PM, mulai menyanyikan lagu 'Satu-satu aku sayang ibu'. Namun mereka mengganti liriknya dengan menyebutkan masing-masing nama personil 2PM, yakni Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho, dan Chansung.



Sayang, meski sudah dipancing dengan lagu, personil 2PM tak juga muncul. Apakah konser sudah selesai?



Ternyata belum. Setelah para Hottest tiga kali menyanyikan lagu "Satu-satu Aku Sayang Ibu', layar besar di panggung mulai berputar dan menampilkan tulisan "go crazy' dan 'one more game?'. Para penggemar pun langsung teriak tanda setuju.



Keinginan penggemar terkabul. Keenam personil 2PM muncul lagi. Kali ini mereka mengenakan kaos putih dipadu celana hitam. Mereka langsung menggebrak Istora Senayan sekali lagi.



Boyband 2PM membawakan sekitar 15 lagu dan dua diantaranya adalah lagu berbahasa Indonesia. Konser ini dimulai tepat pada pukul 18.30. Panitia tampak mudah mengkoordinasi para penonton karena jumlahnya tak lebih dari setengah jumlah kursi di Istora Senayan.



YOLANDA RYAN ARMINDYA