Festival Balinele 2016 Hadirkan Seratus Film dari 31 Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Bali International Film Festival (Balinale) kembali hadir tahun ini. Balinale 2016 ini akan menghadirkan lebih dari 100 film yang berasal dari 31 negara termasuk Indonesia.



Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Balinale tidak akan membatasi tema film tertentu. "Tahun sebelumnya kita mengusung tema yang spesifik seperti lingkungan atau perempuan. Pada Balinale yang ke-10 ini, kami akan mengusung tema No Boundaries (Tanpa Batas)," ujar pendiri Balinale, Deborah Gabinetti, di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 6 September 2016.



Ia melanjutkan hal ini dilakukan sebagai landasan penting dalam mempromosikan seni sebagai media untuk melampaui batasan dan menjadi jembatan yang menyatukan celah komunitas seluruh dunia.



Selain pembebasan tema film, Deborah juga menyebutkan beberapa hal yang berbeda dari penyelenggaraan Balinale 2016 ini.



"Ada beberapa kategori, seperti pemutaran Sneak Peek. Sesi ini sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan festival film sehingga para sineas luar negeri dapat melihat bagaimana dunia Perfilman di Indonesia," tutur dia.



Dari Indonesia, beberapa judul film yang akan ditayangkan trailer-nya adalah Firegate: Piramid Gunung Padang, The Perfect Dream, The Nekad Traveler, dan The One.



Sementara beberapa judul film yang akan ditayangkan diantaranya Negeri van Oranje, The Promise, My Stupid Boss dan Copy of My Mind Dari Indonesia dan ratusan film lainnya dari seluruh dunia seperti Early Winter (Kanada/Australia), Mr. Gaga (Israel), Hunt for the Wilderpeople (Selandia Baru), maupun Rigoberta Menchu: Daughter of the Maya (AS).



Festival Balinale yang ke-10 ini juga akan menyuguhkan berbagai workshop, seminar maupun diskusi. "Pada kesempatan tersebut seluruh sineas dunia bisa bertemu dengan sineas Indonesia," lanjutnya.



Bukan tak mungkin, berawal dari pertemuan tersebut, para sineas tersebut bisa membuat kerja sama.



Balinale 2016 akan dimulai pada 24-30 September 2016 di Cinemaxx Lippo Mall Kuta, Bali. Tak hanya di dalam ruangan, festival iki juga akan diselenggarakan secara outdoor di kawasan Jalan Kartika Plaza, Bali.



DINI TEJA