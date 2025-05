Festival Film Bandung 2016, Inilah Daftar Lengkap Pemenang

TEMPO.CO, Jakarta - Malam puncak Festival Film Bandung (FFB) 2016 berlangsung sukses. Disiarkan langsung oleh SCTV dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, sejumlah penghargaan dibagikan kepada insan pertelevisian dan perfilman Tanah Air.



Selain memilih sebelas nominasi untuk film layar lebar, FFB, yang sudah berusia 29 tahun, mengumumkan tiga nominasi untuk serial televisi dan lima nominasi untuk film televisi. FFB juga kembali memberikan penghargaan lifetime achievement kepada insan perfilman yang telah banyak berkontribusi dalam sejarah film Indonesia.



Berikut ini daftar pemenang FFB 2016.



Nominasi Serial TV



- Serial TV Terpuji

Candra Kirana (Starvision)



- Pemeran Pria Serial TV Terpuji

Teddy Syach (Candra Kirana)



- Pemeran Wanita Serial TV Terpuji

Nabila Syakieb (Surga yang Kedua)





Nominasi Film Televisi



- Film Televisi Terpuji

Dalang (Surya Citra Televisi dan Citra Sinema)



- Pemeran Pria Film Televisi Terpuji

Teuku Rifnu Wikana (Ibu Tak Bisa Mendengar Tangisku Lagi)



- Pemeran Wanita Film Televisi Terpuji

Keira Shabila (Hadiah Terindah Seorang Pemulung)



- Sutradara Film Televisi Terpuji

Hanny R. Saputra (Sejengkal Tanah Surga)



- Penulis Skenario Film Televisi Terpuji

Baskoro Adi (Pulang Merantau)





Nominasi Film



- Pemeran Utama Pria Terpuji

Reza Rahadian (My Stupid Boss)



- Pemeran Utama Wanita Terpuji

Chelsea Islan (Rudy Habibie)

Sha Ina Febriyanti (Nay)



- Pemeran Pembantu Pria Terpuji

Tanta Ginting (3)



- Pemeran Pembantu Wanita Terpuji

Indah Permatasari (Rudy Habibie)

Nova Eliza (Aach… Aku Jatuh Cinta)



- Sutradara Terpuji

Anggy Umbara (3)



- Film Terpuji

Rudy Habibie (MD Pictures)



- Penulis Skenario Terpuji

Ernest Prakasa (Ngenest)

Jujur Prananto dan Gunawan Raharja (Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara)



- Penata Editing Terpuji

Andhy Pulung (Aach... Aku Jatuh Cinta)



- Penata Kamera Terpuji

Enggar Budiono (Jilbab Traveler Love Sparks in Korea)



- Penata Artistik Terpuji

Ade Gimbal (My Stupid Boss)



- Penata Musik Terpuji

Melly Goeslaw dan Anto Hoed (Ada Apa dengan Cinta? 2)

Ricky Lionardi (Badoet)





Lifetime Achievement Awards:

Niniek L. Karim

Henky Solaiman



TABLOID BINTANG