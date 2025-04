TEMPO.CO, Jakarta - Plaza Indonesia Film Festival (PIFF) kembali digelar tahun ini dengan tema “Love Philosophy”.



General Manager Marketing & Communication Plaza Indonesia Zamri Mamat menuturkan panitia telah mengurasi enam film terbaik. "Kami semakin teliti dalam mengurasi film-film yang akan ditampilkan. Kami ingin memberikan film-film berkualitas yang sukses di beragam festival film dunia agar dapat dinikmati pecinta film di Indonesia," ucapnya di XXI, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2017.



Ia berujar, enam film tersebut telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi, seperti Salawaku serta Ziarah yang sukses di Tanah Air dan mancanegara.



PIFF berlangsung tiga hari, mulai 22 Februari hingga 24 Februari 2017. Berikut ini keenam film yang akan ditampilkan dalam PIFF.



Salawaku

Film yang dibintangi Karina Salam ini hadir pada hari pembukaan PIFF. Salawaku bercerita tentang anak laki-laki yang mencari kakaknya hingga harus menempuh perjalanan jauh seorang diri.



The Red Turtle

The Red Turtle merupakan film animasi tanpa dialog karya Michael Dudok de Wit. Film animasi ini bercerita tentang pria yang terdampar di pulau tropis dan akhirnya jatuh cinta pada penyu merah.



Ziarah

Film ini bercerita tentang perempuan berusia senja bernama Sri. Ia berpisah dengan suaminya, Prawiro, sejak perang pada 1948. Hingga kini, Sri tetap mencari keberadaan Prawiro dengan mencari kuburan suaminya.



One Wild Moment

One Wild Moment merupakan film Prancis yang berkisah tentang dua sahabat yang menghabiskan liburan di Corsica bersama putri masing-masing. Persetujuan terjadi di antara mereka ketika salah satu pria jatuh cinta dengan putri sahabatnya.



Bukaan 8

Film komedi romantis ini baru saja dirilis di Indonesia. Film garapan Angga Dwimas Sasongko ini bercerita tentang kisah cinta tanpa restu orang tua serta tentang pembuktian, bagaimana sang pria berusaha menunjukkan keseriusan cintanya.



Sing Street

Film ini berlokasi di Dublin, Irlandia. Film yang sarat akan nuansa musik pop ini menceritakan perjuangan remaja bernama Connor. Ia membentuk sebuah band untuk menarik perhatian wanita yang disukainya.



Festival ini tidak dipungut biaya. Tiket bisa didapatkan dengan mengirimkan e-mail ke alamat [email protected] dengan mencantumkan nama, nomor telepon, film yang ingin ditonton, dan jumlah tiket.



DINI TEJA