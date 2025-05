Festival Film Jepang Digelar Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta -Pekan Festival Film Jepang akan berlangsung selama 26 November - 1 Desember 2015 di Jakarta. Ada 30 judul film yang diputar, dari kisah samurai, horor, hingga animasi nominator Oscar.



Festival film ini akan dibuka dengan pemutaran film “A Samurai Chronicle” karya sutradara Takashi Koizumi. Koizumi mengawali karir sebagai asisten dari sutradara terkenal Jepang, Akira Kurosawa. "Ini merupakan salah satu film terbaiknya yang baru dirilis tahun lalu," kata Direktur Jenderal The Japan Foundation, Tadashi Ogawa dalam keterangan persnya, Kamis 19 November 2015.



Film lain yang juga akan diputar adalah The Complex. Film horor ini berkisah tentang seorang gadis yang dihantui suara-suara misterius di rumah susun tua yang baru dihuninya. Sutradaranya, Hideo Nakata pernah memproduksi The Ring yang mempopulerkan genre horor Jepang.



Sementara penggemar animasi tampaknya akan menunggu penayangan The Tale of Princess Kaguya. Film produksi Studio Ghibli ini diilhami oleh dongeng tradisional Jepang dan menjadi nomonator Oscar tahun ini. Pembuatannya memakan waktu 8 tahun dan modal JPY 5 miliar atau sekitar Rp 560 miliar. "Ini sangat bagus, kalau bukan Studio Ghibli, mungkin tidak akan menyelesaikannya," kata perwakilan dari Japan Image Council, Kenji Kadowaki berpromosi.



Film-film panjang lain yang diputarkan di antaranya adalah Being Good, The Little House, The Kirishima Thing, Giovanni’s Island dan The Great Passage.



Japanese Film Festival diselenggarakan oleh Agency for Cultural Affairs – Japan bersama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, The Japan Foundation, Jakarta, Japan Image Council dan Hellomotion sebagai co-organizers. Seluruh film akan diputar di CGV blitz di Grand Indonesia, West Mall, Jakarta. "Tiket seharga Rp 20 ribu sudah dapat dibeli mulai besok di seluruh channel penjualan kami," kata perwakilan CGV Blitz, Dian Sunardi.



PINGIT ARIA