Festival Musik Reggae Internasional Kembali Digelar

TEMPO.CO, Denpasar - Festival musik internasional bertajuk “Bali Reggae Star Festival” kembali digelar di Pantai Padanggalak, Sanur. Acara pada 27 Februari 2016 itu diharapkan akan menarik sedikitnya 10 ribu pengunjung.



“Tahun lalu, didatangi 7.000 penggemar musik ini,” kata Gung Anom, dari Antida Music Production yang bersama Pregina OMS menjadi penyelenggara acara ini, Senin, 15 Februari 2016.



Sebelumnya berturut-turut pada 6 dan 7 Februari 2016 pihak penyelenggara juga menggelar pre-event “Road To Bali Reggae Star Festival” di Sanur dan Lombok yang sukses menyedot total sekitar 1.500 lebih pengunjung.



Tahun ini, “Bali Reggae Star Festival 2016” menampilkan total 17 grup musisi berasal baik dari lokal Bali, nasional, dan internasional. Mulai dari Malibu Stone, Selow Project, De’Roots, The Guntur, Vermilion, Revelation, D’Sunshine, Andreggae, Djembe Island, The Small Axe, Nath The Lions, Monkey Boots, Jeck Pilpil, Marapu ft Conkarah, serta band reggae lokal yang disegani Bali Joni Agung & Deoble T dan Tony Q Rastafara.



Conkarah, penyayi yang aslinya kelahiran Kingston, Jamaica sengaja didatangkan oleh penyelenggara untuk menjadi salah satu ikon di festival ini. Sepak terjang Conkarah yang cukup mengambil perhatian netizen ketika video reggae cover Hello - Adele di YouTube menjadi viral dan dilihat hampir 15 juta pengguna Internet.



“Bali Reggae Star Festival 2016” kali ini sengaja dimulai lebih awal sekitar pukul 14.00-23.00 WITA untuk memberikan kepuasan pengunjung untuk menikmati susana festival yang khusus di desain oleh team Archimetriz Architect.



Masih seperti tahun lalu, “Bali Reggae Star Festival 2016” adalah festival charity yang bekerja sama dengan Yayasan Manik Bumi dimana hasil penjualan tiket nantinya akan dipergunakan untuk membuat tong sampah yang akan disebar di seluruh Bali.



ROFIQI HASAN