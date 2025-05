Festival Rock, Band Koil Serukan Hemat Nasi

TEMPO.CO, Jakarta - Band aliran metal, Koil, telah menyiapkan lagu baru berjudul "Hemat Nasi" yang akan dinyanyikan dalam festival musik rock dan metal "Magnitude Sonicfair" di Lapangan Disjas Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat, hari Minggu mendatang, 29 November 2015.



"Kita akan ada single bawain lagu, judulnya Hemat Nasi yang nanti akan ditampilkan," kata Leon, pemain drum Koil, saat jumpa pers Magnitude Sonicfair Bandung 2015 di Braga, Kota Bandung, Jumat, 27 November 2015.



Leon mengatakan lagu tersebut siap ditampilkan di panggung untuk diperdengarkan oleh para pecinta musik metal dan rock di acara tersebut.



Festival musik tersebut akan menghadirkan band asing aliran Black Metal, yakni Abigail Williams asal Arizona, Amerika Serikat. Kemudian, band ternama nasional lainnya, seperti Koil, The S.I.G.I.T. Rosemary, Don Lego, Alone At Last, Mesin Tempur, Taring, Revenge The Fate, Eyefeelsix, Godless Symptomps, Los It All, Viscral, X-Tab, Asia Minor, Tragedy, Jony Death dan Many More.



Lagu baru Hemat Nasi, Leon melanjutkan, akan muncul bersamaan dengan judul lagu-lagu Koil lainnya yang sudah sering didengarkan oleh penggemarnya. "Dengan waktu panggung yang disediakan mungkin bisa membawakan enam sampai tujuh lagu," katanya.



Inisiator Sonicfair, Krisna Sadrach, mengatakan festival tersebut lebih mengedepankan rock dan metal dengan didukung konsep panggung yang megah, tata cahaya, serta kualitas tata suara puluhan ribu watt.



Ia berharap festival itu dapat menjadi ajang nostalgia dan tempat bertemunya para musisi sekaligus arena unjuk bakat dengan semangat para pelaku dan pecinta musik rock dan metal di Indonesia. "Kami percaya bahwa dengan semangat baja para pelaku dan pencinta musik rock dan metal Tanah Air, Magnitude Sonicfair mampu memberikan pengalaman bernilai dan suguhan musik yang berkualitas," katanya.

ANTARA